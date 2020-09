Vor 30 Jahren öffnete die deutsch-dänische Handelskette Netto ihre erste Filiale in Deutschland - in Anklam. Inzwischen hat sich die Firma mit Hauptsitz in Stavenhagen und 6000 Mitarbeitern zu einer der größten im Osten Deutschlands gemausert.

von dpa

06. September 2020, 08:55 Uhr