Kriminalität : 30-Jähriger steckt Wohnungstür von Nebenbuhler in Brand

Die Polizei in Waren an der Müritz ermittelt gegen einen 30-jährigen Mann, der im Streit mit einem Bekannten dessen Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Brand gesteckt hat. Der Geschädigte überraschte den Tatverdächtigen am Samstag beim Zündeln, so dass das Feuer nicht voll zum Ausbruch kam, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der 28 Jahre alte Wohnungsinhaber habe dem Angreifer zudem ein Messer wegnehmen können, mit dem dieser ihn bedroht hatte.

von dpa

19. Februar 2018, 11:29 Uhr

Die Polizisten nahmen den 30-Jährigen später in seiner Wohnung einige Straßen weiter in Gewahrsam und ermitteln wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Als Motiv wurde Beziehungsstreit angegeben.