Prozesse : 30-Jähriger entführt und misshandelt: Anklage fordert Haft

Im Prozess um die Misshandlung eines 30-jährigen Mannes in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) im September 2019 hat die Staatsanwaltschaft für zwei Angeklagte jeweils vier Jahre und sechs Monate Gefängnis gefordert.

Schwerin | Für zwei weitere beantragte sie am Montag am Landgericht Schwerin Haftstrafen unter zwei Jahren, in einem Fall ausgesetzt zur Bewährung. Die Anklage sah es als erwiesen an, dass die zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 22 und 37 Jahren ihr Opfer von einem Festivalgelände entführt, geschlagen, gedemütigt und misshandelt hatten. Die Staatsan...

