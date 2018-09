Unfälle : 30-Jährige bei Autounfall auf Rügen schwer verletzt

von dpa

20. September 2018, 05:31 Uhr

Eine junge Frau ist bei einem Autounfall in der Nähe von Zirkow auf der Insel Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Die 30-Jährige kam am Mittwochnachmittag mit ihrem Fahrzeug von der Bundesstraße 196 ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Daraufhin habe sich ihr Wagen überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Ersthelfer konnten die Frau nach Angaben der Polizei aus dem Auto retten. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die B196 war laut Polizei für zwei Stunden gesperrt.