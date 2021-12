Geheimdienste : 30 Jahre Öffnung der Stasi-Akten: „Ein Sieg der Revolution“

Am 29. Dezember 1991 trat das Stasi-Unterlagen Gesetz in Kraft. In der Folge beantragten Millionen Menschen Einsicht in ihre Akten, die oft auch verdeckte Spitzel in ihrer Umgebung offenbarten.

Berlin | Der Berliner SED-Aufarbeitungsbeauftragte Tom Sello hat die Öffnung der Stasi-Akten vor 30 Jahren als Erfolg gewürdigt. „Es war ein großer Sieg in der Revolution, dass es uns gelungen ist, einen Großteil der Stasi-Unterlagen zu bewahren und letztendlich auch die Öffnung der Akten zu erreichen“, sagte der ehemalige Bürgerrechtler der Deutschen Presse-A...

