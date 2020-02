Prozesse : 29-Jähriger wegen Raubes und Körperverletzung vor Gericht

Am Landgericht Schwerin hat am Montag der Prozess gegen einen 29-Jährigen begonnen, dem die Staatsanwaltschaft schweren Raub und gefährliche Körperverletzung zur Last legt. Laut Anklage soll der aus Litauen stammende Mann im Mai vergangenen Jahres in einem Hotel in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einem Gast Laptop und Ausweispapiere geraubt und ihm mit einem Messer mehrere Schnitte und Stichverletzungen zugefügt haben. Der Angeklagte soll zuvor selbst einmal Gast in dem Hotel gewesen sein, das vor allem von Arbeitskräften aus Osteuropa genutzt wird, und das mutmaßliche Opfer gekannt haben.

von dpa

10. Februar 2020, 18:44 Uhr

Der Angeklagte, der seit Juli 2019 in Untersuchungshaft sitzt, wollte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. Sein Verteidiger kündigte jedoch eine Stellungnahme für den nächsten Prozesstag an.

Eine Hotelbedienstete berichtete als Zeugin, das mutmaßliche Opfer habe ihr am Morgen nach dem Vorfall Schnittwunden im Gesicht und am Bauch gezeigt. Zur Tat selbst habe der Mann ihr aber mangels Sprachkenntnissen nichts sagen können. Ein anderer Zeuge berichtete, er habe den Angeklagten mit einem Laptop unter dem Arm vom Hotel mit einem Fahrrad wegfahren sehen.

Das Gericht hat drei weitere Verhandlungstage bis Ende Februar angesetzt. Insgesamt sollen 13 Zeugen gehört werden. Der Prozess wird am nächsten Montag fortgesetzt.