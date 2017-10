Kriminalität : 29-Jähriger soll Stadtkirche in Neustrelitz verwüstet haben

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Ein offensichtlich psychisch kranker Mann soll die Stadtkirche von Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verwüstet haben. Der 29-Jährige war laut Polizei am Samstagmorgen in die Kirche eingebrochen. Den Angaben zufolge beschädigte der junge Mann den Altar, sprühte mit einem Feuerlöscher im Innenraum der Kirche herum und zerstörte mehrere Fenster. Außerdem habe er ein Holzkreuz mit einer Jesusfigur abgebrochen und diverses Inventar auf die Straße geworfen.

Die Polizei nahm den Verdächtigen noch am Tatort fest. Den Angaben zufolge stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Außerdem machte er einen verwirrten Eindruck, wie der Sprecher sagte. Demnach soll er die Beamten beleidigt und bespuckt haben. Der Mann wurde nach Angaben des Sprechers in eine Psychiatrie eingewiesen.

«Wir sind sehr erschrocken über das Ausmaß der Zerstörung», sagte der Pastor der Gemeinde, Christoph Feldkamp. «Aber es hätte noch schlimmer kommen können. Wir sind froh, dass unsere Kirche nicht abgebrannt wurde», sagte Feldkamp weiter.

Der Gottesdienst am Samstag konnte nicht in der Kirche stattfinden und wurde stattdessen im Gemeindehaus abgehalten. Der Schaden sollte im Laufe der kommenden Woche repariert werden, wie Pastor Feldkamp ankündigte. Am Samstag, den 14. Oktober, soll in der Kirche das Theaterstück «Jedermann» aufgeführt werden. Der Pastor ging davon aus, dass die Schäden bis zu der geplanten Aufführung behoben werden können.

Die barocke Stadtkirche am denkmalgeschützten Besuchermarkt gilt als Besuchermagnet in der Residenzstadt. Der Turm der Kirche war zwischen 2013 und 2015 für rund 1,1 Millionen Euro saniert worden.

