Film : 29. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern beginnt in Schwerin

von dpa

30. April 2019, 01:31 Uhr

Das 29. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern wird heute im Schweriner Festivalkino «Capitol» eröffnet. Sechs Tage lang steht die Landeshauptstadt ganz im Zeichen des neuen deutschsprachigen Films. In vier Wettbewerben konkurrieren 47 Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Preise im Gesamtwert von 42 000 Euro werden vergeben. Der Hauptpreis des Festivals, der «Fliegende Ochse» für den besten Spielfilm, ist mit 10 000 Euro dotiert. Weitere Wettbewerbe widmen sich dem Kinderfilm, dem Dokumentarfilm und dem Kurzfilm. Gastland ist in diesem Jahr Irland, aus dem der Eröffnungsfilm «Greta» kommt. Der Psychothriller von Oscar-Preisträger Neil Jordan («The Crying Game») hat in Schwerin seine Deutschlandpremiere.