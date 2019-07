Notfälle : 28-Jähriger stirbt bei Badeunfall im Schweriner See

von dpa

01. Juli 2019, 12:54 Uhr

Im Schweriner See ist am Montag ein 28-jähriger Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war der Mann am Morgen beim Zippendorfer Strand ins Wasser gegangen und dann plötzlich nicht mehr zu sehen gewesen. Eine 63-jährige Frau und ein Mann seien ins Wasser gegangen und hätten ihn dann leblos gefunden. Am Strand hätten sie mit der Reanimation begonnen. Auch die herbeigerufenen Sanitäter hätten den Mann nicht mehr wiederbeleben können.