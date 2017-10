Gesundheit : 270 Menschen in MV warteten auf Spenderorgan

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Okt.2017 | 15:03 Uhr

270 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben im ersten Halbjahr 2017 auf eine Organspende gewartet. Die meisten, nämlich 220 Patienten, hofften auf eine Spenderniere, teilte die Techniker Krankenkasse (TK) am Mittwoch mit. 28 Menschen benötigten eine neue Leber, 15 ein neues Herz, sieben eine Lunge und acht eine Bauchspeicheldrüse. Bundesweit seien mehr als 10 000 Menschen auf der Warteliste von Eurotransplant registriert. Der TK zufolge erhalten Versicherte in diesen Tagen Post mit Informationen zur Organspende. Alle gesetzlichen und privaten Krankenkassen sind danach verpflichtet, ihren Versicherten ab 16 Jahren alle zwei Jahre einen Ausweis sowie Informationen zur Organspende zuzusenden.