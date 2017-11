Unfälle : 27-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Bei einem Verkehrsunfall in Greifswald im Kreis Vorpommern-Greifswald ist in der Nacht zum Donnerstag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 27-Jährige kam nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen eine Straßenlaterne und anschließend gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.