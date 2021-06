Brände : 265 neue Feuerwehrwagen fürs Land bis 2023

Die Feuerwehren Mecklenburg-Vorpommerns erhalten in den kommenden zweieinhalb Jahren 265 neue Fahrzeuge.

Schwerin | 31 davon sollen im vierten Quartal dieses Jahres ausgeliefert werden, wie das Innenministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. „Die schlimmen Waldbrände in Lübtheen haben uns allen vor Augen geführt, wie wichtig auch angesichts der Klimaveränderungen eine gute technische Ausstattung unserer Feuerwehren ist“, sagte Innenminister Torsten Renz (CDU) la...

