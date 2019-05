Schulen : 26 Landespreisträger im Wettbewerb «Fremdsprachen»

von dpa

21. Mai 2019, 17:30 Uhr

26 Sprachtalente haben beim diesjährigen Landeswettbewerb «Fremdsprachen» einen Preis gewonnen. Die Besten - zwei Mädchen aus Schwerin und Neubrandenburg - sollen das Land beim Bundeswettbewerb vom 18. bis 21. September in Papenburg (Niedersachsen) vertreten, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte. Teilgenommen hatten 100 Acht- bis Zehntklässler in den Sprachen Englisch, Latein, Französisch, Spanisch und Russisch. Auch Schul- und Grundschulprojekte wurden bei der Preisverleihung am Dienstag in Schwerin ausgezeichnet.