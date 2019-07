Kriminalität : 26-Jähriger nach Wohnungseinbruch in Haft

Ein 26-Jähriger aus Güstrow im Landkreis Rostock ist nach einem Wohnungseinbruch verhaftet worden. Am frühen Mittwochmorgen erreichte die Polizei nach eigenen Angaben der Hinweis, dass zwei Täter in der Clara-Zetkin-Straße in Güstrow in eine Wohnung einbrechen. Es sei den eintreffenden Polizeibeamten daraufhin noch im Haus gelungen, einen der vermeintlichen Täter vorläufig festzunehmen.

von dpa

11. Juli 2019, 17:12 Uhr

Im weiteren Verlauf der Untersuchungen konnten die Beamten den vermeintlichen Mittäter, einen 38-jährigen Güstrower, ermitteln. Auch er sei vernommen worden, habe das Kommissariat laut Polizeiangaben aber anschließend wieder verlassen dürfen. Gegen den 26-Jährigen wurde hingegen Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde der Justizvollzugsanstalt Waldeck übergeben.