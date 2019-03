Notfälle : 26-Jährige tot in Wohnung in Stralsund gefunden

von dpa

29. März 2019, 07:16 Uhr

Eine 26 Jahre alte Frau ist tot in ihrer Wohnung in Stralsund gefunden worden. Die Rechtsmediziner suchen nach der Todesursache, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die Leiche wurde bereits am Montag gefunden, die Polizei ging jedoch erst am Freitag mit dem Fall an die Öffentlichkeit. Nachbarn hatten die junge Frau längere Zeit nicht gesehen und vermuteten, dass sie hilflos sein könnte. Hinweise auf eine Straftat oder Drogenmissbrauch gab es den Angaben zufolge bisher nicht. Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren angeordnet.