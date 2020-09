Justiz : 256 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen in MV ausgezahlt

Die vom Bund bereitgestellten Hilfen für kleine Unternehmen und Soloselbstständige sind in Mecklenburg-Vorpommern bis Ende Juli zu etwa 90 Prozent bei den Antragstellern angekommen. Wie aus einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht, wurden knapp 256 Millionen Euro bewilligt und auch ausgezahlt. 29 Millionen Euro standen demnach noch bereit. Insgesamt hatte der Bund den Ländern Corona-Soforthilfen in Höhe von 13,4 Milliarden Euro gewährt, die laut Bericht an rund 1,75 Millionen Empfänger gingen. Noch nicht ausgezahlt waren zum Stand 31. Juli knapp 1,2 Milliarden Euro.

von dpa

02. September 2020, 13:46 Uhr