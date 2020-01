Kriminalität : 25-Jähriger greift Polizisten in Streifenwagen an

von dpa

09. Januar 2020, 17:42 Uhr

Ein 25-jähriger Mann hat in Rubenow (Vorpommern-Greifswald) einen Polizeibeamten angegriffen. Die Polizei war wegen eines Hausfriedensbruchs in den Ort gerufen worden, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Kurz nachdem der Mann des Platzes verwiesen wurde, habe er die Fahrertür des Streifenwagens aufgerissen und versucht, einen Polizisten aus dem Fahrzeug zu zerren. Das gelang ihm nicht. Der Fahrer wurde jedoch leicht verletzt. Der unter Drogeneinfluss stehende Mann flüchtete, wurde aber gefasst. Er leistete erheblichen Widerstand. Der Mann wird zudem verdächtigt, am Mittwoch verschiedene Waren in einem Supermarkt in Wolgast gestohlen zu haben. Eine Mitarbeiterin, die ihn aufhalten wollte, soll er beiseite gestoßen haben und geflüchtet sein.