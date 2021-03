Unfälle : 25-Jähriger gerät mit Auto in Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Ribnitz-Damgarten (Kreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Menschen verletzt worden.

Ahrenshagen-Daskow | Ein 25 Jahre alter Mann geriet auf der L22 am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen einer 44-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die 44-Jährige wurde schwer, der 25-Jährige leicht verletzt, beide kamen in ein Krankenhaus. Die L 22 in Richtung Ahrenshagen war zeitweise ge...

