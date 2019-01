Tourismus : 25 Aussteller präsentieren MV als Wassersportland

Auf der Wassersportmesse boot in Düsseldorf sind 25 Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Der Chef der Staatskanzlei, Reinhard Meyer, besuchte am Freitag die Boots- und Yachtbauer sowie Yachtausrüster, den Landestourismusverband und die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern. Im Land gebe es im Bootsbau innovative Unternehmen, die bestens in der Lage sind, die individuellen Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen, sagte Meyer.

von dpa

25. Januar 2019, 11:50 Uhr

Zudem präsentiere sich das Land als eines der größten Wassersportreviere Deutschlands. «Fast 2000 Kilometer Ostseeküste und mehr als 2000 Binnenseen und über 26 000 Kilometer lange Fließgewässer bieten ideale Wassersportbedingungen», sagte er. Im Land gibt es nach seinen Worten 350 Wasserwanderrastplätze, Marinas und Sportboothäfen mit 14 000 Liegeplätzen an der Küste und mehr als 7700 Liegeplätzen im Binnenland. Die Messe ist noch bis zum Sonntag geöffnet.