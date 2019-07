Bildung : 241 Nachwuchs-Lehrer haben Referendariat abgeschlossen

von dpa

31. Juli 2019, 16:53 Uhr

Eine neue Generation Lehrer kommt an die Schulen: 241 Referendare haben ihren Vorbereitungsdienst abgeschlossen und das Zweite Staatsexamen bestanden. 150 von ihnen hätten bereits eine unbefristete Einstellung für den Schuldienst des Landes erhalten, teilte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch in Schwerin mit. Allerdings benötigt der Nordosten mehr neue Lehrer: An den öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sind im Schuljahr 2019/2020 rund 700 Lehrerstellen zu besetzen, hatte das Bildungsministerium im Februar mitgeteilt.