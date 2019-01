Umwelt : 240 Kilo Müll am Strand von Warnemünde gesammelt

Die Müllsammelaktion am Strand von Warnemünde ist nach Angaben der Organisatoren ein großer Erfolg gewesen. Rund 150 Menschen hätten in zwei Strandabschnitten rund 240 Kilo Müll gesammelt, sagte Rahel Hauk vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) am Freitag. Allerdings sei der Müll nass gewesen. Die vom Volumen her größte Fraktion seien die Reste des Silvesterfeuerwerks gewesen.

von dpa

04. Januar 2019, 16:11 Uhr

Die Aktion war vom IOW, dem Innovationsnetz «Schüler auf Kurs für MV» des Bilse-Instituts, der Küsten Union Deutschland und dem Nachhaltigkeitsreferat des Asta der Universität Rostock organisiert worden. Es hätten sich auch viele Freiwillige beteiligt, sagte Hauk.

Auf einem zehn Quadratmeter großen Abschnitt entlang des Spülsaums sei der Müll genau analysiert worden. Dort seien 500 Müllteile gefunden worden. Davon seien 193 Kippen und 99 Teile Silvestermüll gewesen, sagte Hauk. Die Reste des Feuerwerks wird als eine Hauptquelle für Plastikmüll angesehen, der später im Meer landet. Da die Bestandteile von Feuerwerksraketen nach dem Gebrauch meist sehr klein sind, werden diese kaum von den herkömmlichen Reinigungsarbeiten erfasst.