Familie : 24-Stunden-Kita-Finanzierung offen: Bundesprogramm endet

Die bislang sieben Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern, die rund um die Uhr geöffnet haben, stehen ab 2019 möglicherweise vor einem Finanzproblem. Das Bundesprogramm, mit dem der Aufbau und der Betrieb der 24-Stunden-Kitas gefördert wird, läuft Ende 2018 aus, wie ein Sprecher des Sozialministeriums in Schwerin am Mittwoch sagte. In den vergangenen drei Jahren seien rund 500 000 Euro aus dem Programm nach Mecklenburg-Vorpommern geflossen. Daraus sei auch ein Teil der Zusatzkosten finanziert worden, die den Kitas durch den 24-Stunden-Betrieb entstehen. Dem Sprecher zufolge erwartet das Land, dass sich künftig die Arbeitgeber, die von der 24-Stunden-Kita profitieren, an den Kosten beteiligen.

von dpa

09. Mai 2018, 17:17 Uhr

Die oppositionelle Linke im Landtag sieht auch das Land in der Pflicht, um das Angebot über das Jahr 2018 hinaus dauerhaft sicherzustellen. «Die Eltern, aber auch die Kommunen brauchen Planungssicherheit», sagte die familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Jacqueline Bernhardt, am Mittwoch nach einer Beratung zu dem Thema im Sozialausschuss des Landtags. In der geplanten Novelle des Kindertagesförderungsgesetzes (KiföG) müssten Regelungen zum Angebot der 24-Stunden-Kita in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen werden, forderte Bernhardt.

«Es ist unbestritten, dass wir ein solches Angebot für Familien vorhalten müssen», sagte sie und verwies auf viele Arbeitsplätze im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie in Handel, Gesundheit und Pflege. «Das sind alles Bereiche, in denen in Schichten gearbeitet wird.» Eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Kita-Betreuung müsse auch für Kinder zur Verfügung stehen, deren Eltern in solchen Schichtdiensten arbeiten.