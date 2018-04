Gesundheit : 24. Bädertag: Verband sieht Investitionsbedarf

von dpa

26. April 2018, 05:30 Uhr

Stralsund (dpa/mv) – Die Kur- und Erholungsorte in Mecklenburg-Vorpommern müssen nach Einschätzung des Bäderverbandes stärker an Alleinstellungsmerkmalen arbeiten und investieren, um auch künftig attraktiv für die Gäste zu bleiben. «Wenn ein Gast Kurtaxe zahlt, dann hat er auch Anrecht auf eine entsprechende Leistung», sagte die Geschäftsführerin des Bäderverbandes, Marianne Düsterhöft. Der Verband schaue deshalb sehr genau auf die angebotene Qualität in den 66 staatlich anerkannten Kur- und Erholungsorten. In einigen Erholungsorten gebe es Defizite, so dass man auch über die Aberkennung nachdenken müsse. In welchen Orten besonders starker Handlungsbedarf besteht, sagte Düsterhöft nicht. Der Bäderverband berät am Donnerstag in Stralsund auf seinem 24. Bädertag «Am Puls der Zeit» über die Herausforderungen in den Orten und Einrichtungen.