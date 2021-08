Gesundheit : 230 Bundeswehrsoldaten im Corona-Einsatz: Bereit für mehr

Die Bundeswehr unterstützt den Kampf gegen das Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern aktuell mit 230 Soldaten.

Schwerin | Sie seien in Impfzentren und in mobilen Impfteams eingesetzt, sagte ein Sprecher des Landeskommandos der Bundeswehr am Montag in Schwerin. Darüber hinausgehende Anfragen von Kommunen zur Unterstützung lägen derzeit nicht vor. Im Falle eines Amtshilfe-Ersuchens sei die Bundeswehr in der Lage, das nötige Personal in kurzer Zeit bereitzustellen. Kosten f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.