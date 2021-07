Freizeit : 225.000 Euro für Ferien-Schwimmkurse für Schüler

Zwei Schuljahre lang gab es wegen der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkten Schwimmunterricht. Um die Defizite wenigstens in Teilen zu tilgen, finanziert die Landesregierung Schwimmkurse in den Ferien - und hofft, dass es mehr Angebote gibt als im Vorjahr.

Schwerin | Neben vielerorts fehlenden Hallenbädern und einem Manko an Schwimmlehrern haben erneut auch Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie den Schwimmunterricht in Mecklenburg-Vorpommern ausgebremst. Mit staatlich geförderten Ferienkursen sollen die Rückstände nun zumindest teilweise aufgeholt werden. Dafür stellt das Land nach Angaben des Sozialministe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.