Kriminalität : 220 Meter Kupferkabel auf Rügen gestohlen

von dpa

01. Oktober 2018, 12:51 Uhr

Auf einer Bahn-Baustelle auf der Insel Rügen haben Unbekannte rund 220 Meter Kupferkabel gestohlen. Die Täter waren am Sonntag am Bahnhof Bergen auf die Baustelle der Deutschen Bahn AG eingedrungen und hatten das Kabel von der Trommel abgewickelt, wie die Bundespolizei am Montag in Stralsund mitteilte. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Seit zwei Wochen führt die Bahn umfangreiche Bauarbeiten an den Gleisen und Bahnanlagen auf der Insel Rügen und am Rügendamm durch. Bis Ende des Monats verkehren deshalb nur Busse zwischen der Insel und dem Festland.