Kriminalität : 22-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht

18. April 2018, 11:23 Uhr

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 22 Jahre alter Angeklagter seit Mittwoch vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Ende Oktober 2017 in Schwerin bei einem Streit einem 24-Jährigen acht lebensgefährdende Stiche versetzt und dessen Tod in Kauf genommen zu haben. Beide Männer stammen aus Syrien. Der Angeklagte bestritt den Vorwurf vor Gericht. Er sei selbst angegriffen und mit dem Tod bedroht worden, ließ der 22-Jährige seine Verteidigerin mitteilen. Demnach hatte ihn der Kontrahent zwei Tage zuvor in der Schweriner Innenstadt bedroht und ihm am Tag der Tat vor seiner Wohnung aufgelauert. Er habe dem Angreifer das Messer entwendet und sich gewehrt.