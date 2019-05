Kriminalität : 22-Jähriger mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

von dpa

15. Mai 2019, 17:19 Uhr

In Rostock hat die Polizei am Mittwoch einen 22-Jährigen wegen des Verdachts des Drogenhandels vorläufig festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des jungen Mannes seien ein Kilogramm Marihuana und Bargeld beschlagnahmt worden, teilte die Polizei mit. Wie viel Geld die Ermittler fanden, berichtete die Polizei nicht. Gegen den Verdächtigen sei seit längerem ermittelt worden.