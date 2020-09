Tourismus : 21 kostenlose WLAN-Hotspots für Touristen: 260 geplant

Urlauber und auch Einheimische können in Mecklenburg-Vorpommern 21 neue WLAN-Hotspots an touristischen Einrichtungen nutzen - kostenlos. Den Startschuss gab am Mittwoch Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in der Touristinformation Demmin (Mecklenburgische Seenplatte). Die Digitalisierung sei wichtig für die Weiterentwicklung des Tourismus, sagte Glawe. «Wir wollen mehr Gästeservice. Durch den digitalen Service zur richtigen Zeit am richtigen Ort verbessert sich auch das analoge Urlaubserlebnis.»

von dpa

16. September 2020, 12:29 Uhr