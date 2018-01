Gesundheit : 2017 Zahl der Keuchhusten-Erkrankungen in MV verdoppelt

Die Zahl der Keuchhusten-Erkrankungen in Mecklenburg-Vorpommern hat sich im Jahr 2017 im Vergleich zum Jahr davor mehr als verdoppelt. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch in Rostock berichtete, wurden im vergangenen Jahr 570 Fälle gemeldet, 2016 waren es noch 216. Dabei sei von einer Dunkelziffer auszugehen. Wie hoch diese ist, lasse sich seriös nicht abschätzen. Zunächst hatte der Sender NDR 1 Radio MV berichtet.