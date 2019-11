Brände : 200 Jahre altes Haus abgebrannt: Brandstiftung vermutet

von dpa

01. November 2019, 06:24 Uhr

Ein rund 200 Jahre altes Haus ist in Hammer an der Uecker (Landkreis Vorpommern-Greifswald) abgebrannt. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagabend durch unbekannte Täter im Flur des alten Hauses entfacht worden und habe sich schnell auf das gesamte Gebäude ausgebreitet, teilte die Polizei in der Nacht mit. Rund 60 Feuerwehrleute löschten den Brand. Einer von ihnen stürzte dabei auf seine Sauerstoffflasche und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus stand nach Angaben eines Nachbars seit mehr als 20 Jahren leer. Es entstand laut Polizei ein Schaden von circa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.