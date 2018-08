Gesundheit : 20 vietnamesische Pflegekräfte werden in Uniklinik erwartet

von dpa

04. August 2018, 08:41 Uhr

Nach jahrelangen Vorbereitungen ist es Ende dieses Monats so weit: In der Rostocker Universitätsmedizin werden 20 Vietnamesen erwartet. Die 16 Frauen und vier Männer sind ausgebildete Pflegekräfte. Da die vietnamesischen Examina in der EU nicht anerkannt werden, müssen sie an der Uniklinik eine Ausbildung beginnen. Der Pflegevorstand der Klinik, Annett Laban, hatte Anfang des Jahres gesagt, dass zunächst Erfahrungen gesammelt werden müssen. Sollte sich herausstellen, dass eine verkürzte Ausbildung möglich ist, werde nachjustiert.