Bildung : 20 Studienplätze für Hebammen in MV

Für die in diesem Wintersemester beginnende akademische Ausbildung von Hebammen in Mecklenburg-Vorpommern stehen 20 Studienplätze zur Verfügung. Diese seien an der Universität Rostock und in der kooperierenden Klinik in der Rostocker Südstadt vorgesehen, teilte das Wissenschaftsministerium am Freitag in Schwerin mit. Das Bachelorstudium besteht den Angaben zufolge aus sieben Semestern und soll aus einem hohen Praxisanteil bestehen.

von dpa

17. Juli 2020, 14:16 Uhr