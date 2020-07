Kriminalität : 20-Jähriger räumt Brandanschlag auf Polizei-Bau ein

Der Brandanschlag auf den Neubau eines Polizeigebäudes in Greifswald von Anfang Juni ist nach Angaben der Polizei aufgeklärt. Der 20 Jahre alte Verdächtige, der in der Nacht zu Montag auf dem Baustellengelände gefasst worden war, habe in einer Vernehmung die Tat vom ersten Juniwochenende eingeräumt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Das Motiv sei «Frust auf Behörden» gewesen. Einen politischen Hintergrund gebe es nicht. Auch in der Nacht zum 13. Juli, als er mit einem Bekannten auf der Baustelle entdeckt wurde, habe er wieder einen Molotowcocktail an dem Gebäude zünden wollen.

von dpa

14. Juli 2020, 09:20 Uhr