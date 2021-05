Unfälle : 20-jähriger Mopedfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 20 Jahre alter Mopedfahrer ist am Dienstagabend bei einem Sturz schwer verletzt worden.

Plöwen | Er sei in der Nähe von Plöwen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, ins Schleudern geraten und gestürzt, teilte die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache hätte der junge Fahrer zuvor die Kontrolle über die Maschine verloren. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht...

