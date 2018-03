Unfälle : 20-Jähriger fährt gegen Baum und wird schwer verletzt

von dpa

29. März 2018, 07:46 Uhr

Ein Autofahrer im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der 20-Jährige sei in der Nacht zu Donnerstag mit seinem Wagen in einer Linkskurve zwischen Lüttenmark und Gresse von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Morgen mit. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 195 musste vorübergehend voll gesperrt werden.