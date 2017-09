Kriminalität : 20-Jähriger bringt Auto von Probefahrt nicht zurück

Ein 20-Jähriger ist bei einer Probefahrt mit einem Auto von Thüringen bis nach Mecklenburg-Vorpommern gedüst. Der junge Mann hatte sich den Wagen am Freitag in Camburg (Saale-Holzland-Kreis) ausgeliehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als er es zur vereinbarten Zeit nicht zurückbrachte, schaltete der Händler die Polizei zur Fahndung ein. Sie konnte den jungen Mann am frühen Samstagmorgen in Stralsund stoppen und das Fahrzeug sicherstellen. An dem etwa 13 000 Euro teuren Pkw seien noch die roten Händlerkennzeichen angebracht gewesen, hieß es.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 14:56 Uhr