Regierung : 20 Cent mehr Mindestlohn: 10,55 für Öffetliche Aufträge

Der Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen in Mecklenburg-Vorpommern steigt zum 1. Oktober um 20 Cent auf 10,55 Euro pro Stunde.

Schwerin | Das beschloss das Kabinett am Dienstag in Schwerin. Der sogenannte Vergabe-Mindestlohn steigt jährlich zum 1. Oktober. Wie stark, hängt von der Entwicklung des Tarifniveaus in Deutschland ab. Den Vergabe-Mindestlohn müssen Firmen zahlen, die mit öffentlichen Aufträgen für das Land oder die Kommunen in MV arbeiten. Er ist höher als der gesetzliche M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.