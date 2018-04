Unfälle : 20 000 Liter Gülle in Lübz nach Verkehrsunfall ausgelaufen

von dpa

17. April 2018, 15:51 Uhr

20 000 Liter Gülle haben sich nach einem Verkehrsunfall am Dienstag in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) über eine Kreuzung und ein angrenzendes Privatgrundstück ergossen. Im Keller des betreffenden Hauses stand die stinkende Brühe mehrere Zentimeter hoch, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe mit Hochdruck an der Reinigung der Kreuzung gearbeitet, auf der am Mittag ein Trecker mit Gülle-Anhänger umgekippt war. Die B191 war in der Ortsdurchfahrt Lübz voll gesperrt. Der Traktorfahrer sei bei dem Unfall unverletzt geblieben, hieß es. Die Feuerwehr dichtete die Gullydeckel der Straßenkanalisation ab, um ein Hineinlaufen der Gülle zu verhindern. Der Sachschaden wurde auf mehr als 40 000 Euro geschätzt.