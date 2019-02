Kirche : 2. Landessynode der Nordkirche: Bischofswahl im Mittelpunkt

Die Nordkirche befasst sich auf ihrer 2. Landessynode am Donnerstag in Rostock-Warnemünde unter anderem mit dem sogenannten Kirchensteuerungsgesetz, mit dem künftig die Besetzung von Pastorenstellen geregelt werden soll. Am Freitag wollen dann die 156 Vertreter der Nordkirche im Greifswalder Dom den neuen Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern wählen.

Für die Wahl ins bischöfliche Amt kandidieren Christian Behr, 1. Pfarrer an der Kreuzkirche Dresden und Superintendent des Kirchenbezirks Dresden Mitte (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens), sowie Tilman Jeremias, Pastor für Mission und Ökumene des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg (Nordkirche).

Hintergrund des Kirchensteuerungsgesetzes ist, dass zwischen 2020 und 2030 etwa 900 von aktuell 1700 Pastoren in den Ruhestand treten werden. Im selben Zeitraum sei aber nur mit etwa 300 neuen Pastoren zu rechnen. Eine Reduzierung der Zahl der Pastoren im Dienst von heute 1700 auf 1100 im Jahr 2030 scheine unvermeidbar.