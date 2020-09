Denkmäler : 2,6 Millionen Euro für Sanierungen der Müther-Halle in NB

Die Stadt Neubrandenburg kann eines ihrer auffälligsten Denkmäler - die 1969 eröffnete Stadthalle - auch dank Millionenhilfe des Landes sanieren. Wie das Schweriner Bauministerium am Mittwoch mitteilte, bekommt die Stadt dafür rund 2,6 Millionen Euro an EU-Mitteln. Das bekannte Gebäude unweit vom Tollensesee im Kulturpark stammt vom Binzer Bauingenieur Ulrich Müther (1934-2007), der durch mehr als 70 auffällige Betonbauten und Hyparschalenkonstruktionen im In- und Ausland bekannt wurde.

von dpa

02. September 2020, 14:23 Uhr