Kriminalität : 2,4 Kilogramm Drogen in Wohnung in Neubrandenburg gefunden

von dpa

09. Januar 2020, 17:12 Uhr

Rund 2,4 Kilogramm Marihuana, mehr als 10 000 Euro Bargeld und einen sogenannten Totschläger haben Ermittler in der Wohnung eines 23-jährigen Mannes in Neubrandenburg gefunden. Gegen ihn wurde Haftbefehl beantragt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei den Ermittlungen hätten Neubrandenburger Drogenfahnder mit Behörden in Rostock und Niedersachsen zusammengearbeitet. Mögliche Zusammenhänge zu anderen Fällen und weiteren Tatverdächtigen würden geprüft.