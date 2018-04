Unfälle : 19-Jähriger springt in Fluss und stirbt

von dpa

19. April 2018, 19:36 Uhr

Ein 19-Jähriger ist beim Sprung von einer Brücke in die Warnow in der Nähe von Niex (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen. Er war nach ersten Erkenntnissen bei sommerlichem Wetter mit drei Freunden zu der Eisenbahnbrücke gegangen, um von ihr in den Fluss zu springen, wie der Landkreis am Abend mitteilte. Nach mehreren Sprüngen sei der junge Mann noch einmal gesprungen und dann nicht wieder aufgetaucht. Herbeigerufene Feuerwehren aus Dummerstorf, Kessin, Schlage, Schwaan und Damm-Reez ließen Boote zu Wasser, um nach dem 19-Jährigen zu suchen, wie es hieß. Auch vier Taucher waren im Einsatz. Am frühen Abend sei die Leiche schließlich unweit der Sprungstelle in der Warnow gefunden worden. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Eltern. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.