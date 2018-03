Kriminalität : 19-Jähriger ohne Führerschein fährt Vater mit Kinderwagen um

Ein 19-Jähriger ohne Führerschein hat am Sonntag in Goldenbow nahe Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Vater mit Kinderwagen umgefahren. Der 36-jährige Vater sei geistesgegenwärtig zur Seite gesprungen und habe den Kinderwagen mit dem knapp einjährigen Sohn in den Straßengraben geschoben, berichtete die Polizei. Der kleine Junge, der angegurtet war, habe das Unglück augenscheinlich unverletzt überstanden. Seinen Vater habe das Auto noch berührt und verletzt. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

von dpa

25. März 2018, 16:49 Uhr

Zu dem Unfall kam es laut Polizei, als der junge Mann mit seinem Auto deutlich zu schnell um eine Ecke fuhr und auf den Vater mit Kinderwagen zusteuerte. Der 19-Jährige war den Angaben zufolge mit dem Wagen seines Vaters unterwegs.