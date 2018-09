Unfälle : 19-Jährige bei Autounfall nahe Greifswald schwer verletzt

von dpa

14. September 2018, 05:41 Uhr

Eine junge Autofahrerin ist bei einem Unfall in Mesekenhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Die 19-Jährige habe am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 105 wenden wollen und dabei ein anderes Auto übersehen, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Daraufhin sei es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen. Der 36-jährige Fahrer des anderen Autos wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.