Unfälle : 19-Jährige überschlägt sich mit Auto: Schwer verletzt

Bei einem Unfall im Landkreis Vorpommern-Rügen ist am Mittwoch eine Fahranfängerin schwer verletzt worden.

Altenpleen | Wie ein Polizeisprecher sagte, kam die 19-Jährige bei Altenpleen mit dem Wagen nach rechts von der Landesstraße 213 ab. Das Auto stieß seitlich gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf der Straße liegen. Die 19-Jährige wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Was die Frau so abgelenkt habe, dass sie von der Straße abkam, sei noch unkl...

