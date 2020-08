Gesundheit : 18 neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch 18 neue Corona-Fälle registriert worden - doppelt so viele wie am Tag zuvor. Damit ist die Zahl der bisher landesweit nachgewiesenen Infektionen auf 907 gestiegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte (Stand 16.00 Uhr). Fünf Neuinfektionen wurden in Rostock verzeichnet, vier im Landkreis Vorpommern-Greifswald, jeweils drei in Schwerin und im Landkreis Ludwigslust-Parchim, zwei in Vorpommern-Rügen und eine im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

von dpa

05. August 2020, 17:20 Uhr