Unfälle : 18-jähriger Fahrer weicht Wildtieren aus und verletzt sich

Bei dem Versuch, Wildtieren auszuweichen, ist ein 18 Jahre alter Fahranfänger in Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald verletzt worden.

Anklam | Zwischen Gellendin und Anklam kam der 18-Jährige mit seinem Auto am Freitagabend von der Straße ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach Angaben des Fahrers und des Beifahrers befanden sich Wildtiere auf der Straße. Der 18-Jährige sowie sein 22 Jahre alter Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.