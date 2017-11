Notfälle : 18-Jährige in Cottbuser Wohnung starben an Drogenüberdosis

Cottbus (dpa/bb) - Annähernd drei Monate nach dem Fund von zwei toten 18-Jährigen in einer Cottbuser Wohnung steht die genaue Todesursache fest. Aus dem toxikologischen Gutachten geht hervor, dass die Männer an einer Drogenüberdosis starben, wie die Staatsanwaltschaft Cottbus am Mittwoch bestätigte. Zuvor hatte der rbb darüber berichtet. In einem Fall sei es Heroin und in dem anderen ein Heroingemisch gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.