Kriminalität : 18-Jähriger attackiert Besucher bei Volksfest: Verletzte

Ein betrunkener 18-Jähriger hat bei einem Herbstfeuer in Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit Schlägen, Bissen und Tritten andere Besucher des Volksfests angegriffen.

Lützow | Eine 17-Jährige wurde dadurch am Samstagabend so schwer verletzt, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Insgesamt wurden im Laufe des Einsatzes acht Menschen, darunter drei Polizeibeamte, verletzt, hieß es. Aus zunächst ungeklärten Gründen sei der junge Mann bei dem Fest auf die anderen Menschen los...

